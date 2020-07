esclusiva Stringara: "Inter, 2° posto utile ma è mezzo fallimento. Lautaro, no a queste reazioni"

Paolo Stringara ex centrocampista dell'Inter ha parlato al TMW News il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, della lotta per il secondo posto: "E' importante anche per la squadra di Conte questa posizione. Stare ora davanti all'Atalanta non è trascurabile visto il periodo che sta attraversando. Lautaro intanto è tornato al gol, ho visto la sua reazione però ci può stare che ci possa essere un periodo di appannamento e che riceva delle critiche. Anche se è giovane lo deve capire, non c'è bisogno di avere queste reazioni. Per quanto riguarda Messi e l'Inter, dopo CR7 alla Juve tutto è possibile. Già sognare è positivo, speriamo che si possa anche realizzare. Sarebbe bella la sfida CR7-Messi. E mi auguro che il calcio italiano torni agli antichi fasti. L'Inter dovrà lottare per lo scudetto con la Juve, ha mollato troppo presto questa lotta. E' stato un mezzo fallimento perchè ci si aspetta che possa vincere lo scudetto, deve lottare fino all'ultimo per conquistarlo, come ci diceva sempre il Trap.