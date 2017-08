ESCLUSIVA TMW - Stringara: "Mor come Insigne. Kondogbia consigliato male"

Fonte: Lorenzo Marucci

L'ex calciatore dell'Inter Paolo Stringara, intervistato durante la puntata odierna di "A Tutto Mercato", la nuova trasmissione di TMW, ha parlato così del momento dei nerazzurri: "Temo che l'Inter abbia bisogno di ancora un altro po' di tempo per tornare ad alti livelli. Kondogbia? Speriamo che non sia il nuovo Roberto Carlos. L'Inter lo ha pagato molto e non può svenderlo. Per questo non sarà semplice trovargli una collocazione. Purtroppo il comportamento del ragazzo in questi giorni non è stato elegante, si vede che non è stato consigliato bene. Mercato? E' ancora tutto in divenire, è evidente che i tifosi dell'Inter aspettano qualche colpo importante nonostante i giocatori che sono arrivati finora. Spalletti? E' un allenatore importante, sa creare il contesto giusto per ottenere i migliori risultati. Il precampionato è stato positivo, per l'Inter era fondamentale iniziare così la stagione. Schick? Sarebbe un gran colpo, è un buon attaccante. All'Inter servono giocatori come lui ed Emre Mor. E' stato il giallo dell'estate calcistica. Non so cosa sia successo con la Juve. Emre Mor? Quando l'ho visto giocare col Borussia Dortmund mi è piaciuto molto. Mi ricorda un po' Insigne, anche se è più attaccante rispetto al fantasista del Napoli. Poi è chiaro che bisognerà vedere come e in quanto tempo si adatta al campionato italiano".