ESCLUSIVA TMW - Suarez-Roma, l'ex Siviglia vuole restare al Barça

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha maturato 35 presenze in questa stagione con il Barcellona, ma il suo nome è stato accostato alla Roma visto il recente approdo di Monchi a Trigoria nel ruolo di direttore sportivo. Denis Suarez (23), però, al momento vuole restare in Catalogna in quanto l'ex Villarreal - secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com - ha intenzione di conquistare sempre più spazio con la maglia dei blaugrana. Non c'è stato nessun contatto recente tra il club giallorosso e quello catalano per il ragazzo che un anno fa ha già esordito con la nazionale maggiore spagnola, anche se c'è la stima di Monchi in quanto il dirigente giallorosso l'ha avuto a disposizione nella stagione 2014-15 a Siviglia. Nessuna novità nemmeno per quanto riguarda l'interesse del Napoli, che aveva manifestato un interesse in passato. Al momento Suarez vuole restare al Barça, per provare a diventare uno dei titolari del futuro anche in vista dell'addio di Luis Enrique che si consumerà a fine mese.