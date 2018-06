ESCLUSIVA TMW - Svizzera, Sommer: "Vogliamo superare il girone"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista rilasciata ai microfoni di TMW da Yann Sommer, portiere della Svizzera e del Borussia Mönchengladbach. Queste le sue dichiarazioni sul Mondiale ormai alle porte.

Che Mondiale sarà senza l'Italia?

"È sicuramente strano, non siamo abituati. L'Italia è un paese con ottimi calciatori e che vive per il calcio. La sua esclusione dal Mondiale è sicuramente una sorpresa".

Siete nel girone con Brasile, Costa Rica e Serbia. Qual è il vostro obiettivo?

"Il nostro obiettivo è fare bene. Abbiamo la squadra adatta per provare a superare questo turno, anche se non sarà semplice"

Qual è il punto di forza della Svizzera?

"Sembra scontato dirlo, ma la nostra forza è il gruppo. C'è un buon mix di calciatori giovani e giocatori d'esperienza e questo sicuramente ci aiuterà".

Tanti giocatori della vostra Nazionale giocano in Serie A e anche il vostro allenatore ha allenato in Italia. Credi sia un vantaggio per voi?

"Senza dubbio. Io non ho mai giocato in Serie A, ma tutti i miei compagni di Nazionale me ne parlano come di una Lega molto competitiva. La nostra forza è quella di avere giocatori che militano nei campionati più importanti, quindi non solo quello italiano ma anche Bundesliga e Premier".

Chi è favorito per la vittoria finale?

"Ci sono tante squadre che possono vincere questo torneo, tutte molto forti, ma la mia favorita in assoluto resta la Germania".

In Italia tante squadre cercano un portiere: Ti piacerebbe giocare in Italia? Dove?

"Non lo so, non è questo il momento per pensare al futuro. Sono in Germania da un po' di anni e qui mi trovo bene, per il 'Gladbach inoltre non è stata sempre una stagione semplice. Vedremo, questo non è il momento di pensare al futuro".