ESCLUSIVA TMW - T. Silva: "Messi non sa perdere. Noi abbiamo 5 Mondiali"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del PSG e della Nazionale brasiliana Thiago Silva, fresco di vittoria della Copa América con la Nazionale verdeoro, ha parlato in esclusiva all'inviato di TMW nella zona mista del Maracanã. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto un grandissimo torneo, abbiamo fatto di tutto per vincere questa Copa América. Il nostro obiettivo era trionfare nonostante la pressione. Siamo felici di essere riusciti a lasciare la Coppa in Brasile ancora una volta".

Si è tolto un peso con questa vittoria?

"No, prima di questa manifestazione ho avuto un problema al ginocchio e non sapevo se sarei potuto tornare in tempo. Oggi invece esco dallo stadio col trofeo in tasca, sono felicissimo".

Che effetto le fa non avere più la fascia al braccio?

"Non l'avevo mai chiesta, quindi non fa differenza. Sono tranquillo, abbiamo tanti capitani che non portano la fascia nella Nazionale brasiliana. Il nostro capitano Dani Alves ha fatto un torneo straordinario e siamo davvero contenti per lui, così come per tutto il Paese".

Messi, però, vi ha accusati di corruzione.

"Chi perde cerca sempre di trovare una scusa. Portiamo cinque Mondiali sul petto, non si può certo dire che li abbiamo rubati. Messi deve rispettare la nostra storia".