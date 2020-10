esclusiva Tacchinardi: "Chiesa deve fare solo l'ultimo salto. Hakimi spaccadifese"

vedi letture

Alessio Tacchinardi vede un Federico Chiesa che arriva alla Juve nel momento giusto: "Mi è sempre piaciuto - dice a TMW - credo che si giocherà il posto come quinto a destra con Cuadrardo. Ma l'importante per la Juve è averlo, è un giocatore di forza e qualità e deve fare l'ultimo salto a livello mentale. L'Inter invece ha preso giocatori per provare a vincere adesso, il gruppo è solido e ha elementi di livello e di personalità. Mi piace anche il Napoli e in particolare Osimhen e sarà un bel campionato con la Juve che resta la squadra da battere. Mi auguro che l'Atalanta possa essere da scudetto. Tante formazioni non trovano contromisure e significa che l'allenatore è un fenomeno che sa far rendere i suoi calciatori al massimo. Quando sarà possibile tornare allo stadio a Bergamo sarà una bolgia... Tra i nuovi giocatori di quest'anno dico che Hakimi dell'Inter spaccherà le difese, farà la differenza".

Clicca sotto per guardare