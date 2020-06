esclusiva Tacchinardi: "CR7 non è contento. Ma chiamarlo problema è bestemmiare"

vedi letture

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW per commentare a 360° il ko di ieri sera contro il Napoli in Coppa Italia: "Un ko inatteso. Dopo il successo sull'Inter, prima del lockdown, le acque si erano un po' calmate. Alla luce di quella gara e dopo uno stop di oltre 3 mesi mai mi sarei aspettato una prestazione del genere".

Si aspettava qualcosa di diverso da Sarri?

"Ha avuto tanto tempo a disposizione per registrare ciò che non andava, invece la Juventus non è stata all'altezza. Evidentemente c'è da capire cosa non funziona, da fuori è difficile da dire ma forse c'è qualcosa che non va dentro lo spogliatoio. Le partite puoi perderle, ma l'involuzione della squadra non la capisco. E' inspiegabile. In partita, col passare del tempo, sembra quasi che la squadra si sia intristita".

Qualcuno ha dato la colpa alla condizione fisica.

"Può essere, ma non penso sia questo il problema. Le altre squadre, non solo il Napoli, sembra che giochino con spirito diverso, con un altro attaccamento. Nella Juve c'è qualcosa che non va, resta da capire cosa: l'aspetto tattico? L'empatia mister-giocatori? Dal mio punto di vista potrebbe esser questo il punto, anche se la bella vittoria contro l'Inter prima dello stop va un po' contro questa ipotesi".

Cosa non le è piaciuto?

"Il fatto che si sia salvato solo Buffon, questo è tutto dire... Il dna, lo spirito che doveva avere la Juventus ieri l'ha avuto il Napoli".

Come ci si rialza da una situazione del genere?

"Lavorando. E magari l'aver visto esultare i tuoi avversari potrà far tirare fuori l'orgoglio. Almeno questa è la speranza".

Cristiano Ronaldo così è un problema?

"Premetto con non conosco Cristiano, ma si vede che non è contento, che c'è qualcosa che non va. Ma dire che il problema della Juve di Sarri è CR7 è una bestemmia. La Juve dovrebbe essere 10 giocatori più la ciliegina Cristiano".

Da ex centrocampista: cosa c'è che non va lì in mezzo?

"Come reparto ha fatto malissimo... Secondo me è uno dei grossi problemi della Juve. Già col Lione si era visto, ieri è stato confermato. I centrocampisti non riescono a portare su il gioco, palloni giocabili non ne arrivano in area. E inevitabilmente anche gli attaccanti ne risentono".

Maurizio Sarri è adatto alla Juve?

"La squadra cerca di fare ciò che vuole Sarri, ma non ci riesce. Io ero felice del suo arrivo per il dopo Allegri, ma non sta dando quello che è riuscito a dare a Napoli e a tutte le squadre che ha allenato nel corso degli ultimi 10 anni di carriera. La Juve voleva vedere l'opposto di ciò che la squadra sta mostrando. Quindi non credo che sia Sarri inadatto alla Juve. Penso solo che questo gioco di Sarri non sia adatto alla Juventus. Mi ricordo il suo Empoli, oltre al Napoli: veloce, aggressivo, dinamico, che trova la via del gol... Oggi per la Juve la porta avversaria sembra lontanissima e il Sarri che conosciamo tutti non è certo questo".