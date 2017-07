ESCLUSIVA TMW - Tacconi: "Bonucci via? Troppi casi, se parte nessun dramma"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

In casa Juventus sembra essere scoppiato un nuovo caso Bonucci. "Cessione? Ci sto lavorando", avrebbe dichiarato ieri il suo agente Alessandro Lucci. Per saperne di più sulla possibile partenza del difensore classe 1987, obiettivo di Milan, Inter e Chelsea, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva lo storico ex portiere bianconero Stefano Tacconi.

Tacconi, cosa pensa degli ultimi rumors riguardo a Bonucci?

"Cominciano a essere un po' troppi i casi Bonucci. Sicuramente è successo qualcosa di strano all'interno dello spogliatoio, ma è già la terza o quarta volta che si parla di cessione per lui".

Quanto perderebbe la Juventus in caso di addio di Bonucci?

"La Juve ha sempre avuto grandi portieri e grandi difensori, non credo che la partenza di Bonucci le toglierebbe più di tanto. Se poi, come ho letto, dovessero arrivare a Torino Romagnoli e De Sciglio, forse i bianconeri ci guadagnerebbero anche".

Da juventino che effetto le farebbe vedere Bonucci con la maglia del Milan o dell'Inter?

"Io ripeto sempre che la Juve è un marchio che resta, mentre i giocatori passano. Ai bianconeri non mancano le soluzioni per sostituirlo, dal mercato fino a quelle interne come Rugani o Caldara. Non sarebbe un dramma doverlo salutare".