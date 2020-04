ESCLUSIVA TMW - Tagikistan, si continua a giocare: "Zero contagi. E la vita scorre tranquilla"

esclusiva Tagikistan, si continua a giocare: "Zero contagi. E la vita scorre tranquilla"

Il Tagikistan è uno dei quattro paesi (assieme a Bielorussia, Burundi e Nicaragua) dove il campionato si gioca regolarmente. Nonostante la pandemia. A spiegarci la situazione il collega Gulruz Khudonazarzoda di Varzishtv, che spiega: "In Tagikistan tutto procede bene. Si vive normalmente come si faceva anche prima. C'è stato un po' di panico a seguito dei recenti eventi in tutto il mondo. Ma il Paese ha preso delle precauzioni. Nella capitale Dusanbe c'è un ospedale apposito in caso di infezioni. Un gruppo speciale di medici è stato preparato in Russia per affrontare il virus. E questo nonostante il Tagikistan sia uno dei pochi paesi senza contagiati". Curiosamente, il Paese asiatico ufficialmente non conta contagiati. Uno dei pochi al mondo, assieme ad atri 17. Ragion per cui il pallone ha iniziato a rotolare: "È stato deciso che tutti gli incontri saranno disputati a porte chiuse, questo come misura precauzionale. Tutti erano d'accordo al regolare svolgimento del campionato. C'è stato un meeting nella Federazione dove i rappresentanti di tutti i club hanno partecipato e hanno dato l'assenso alla regolare disputa del campionato". Il Paese, precisa Khudonazarzoda, è in forte crescita sotto il profilo sportivo, soprattutto a livello calcistico. Dove non mancano gli investimenti: "Il calcio in Tagikistan si sviluppa ogni giorno. Molte persone da tutto il mondo hanno notato la crescita del movimento calcistico tagiko, ipotizzando un futuro brillante. I ragazzi hanno ottenuto il secondo posto nel torneo asiatico Under 17 e anche l'Under 16 è considerata una delle migliori nella regione asiatica. Nonostante la nazionale non si sia mai qualificata ai Mondiali o alla Coppa d'Asia, il calcio è considerato lo sport più popolare del Paese. La Federazione ha molti progetti per lo sviluppo di questo sport e anche i club partecipano alle competizioni continentali: da quest'anno la vincitrice del campionato parteciperò alla AFC Champions League. Questo dimostra che il calcio è in espansione e il nuovo decreto del presidente è quello di costruire campi da calcio in ogni area popolata".