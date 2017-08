ESCLUSIVA TMW - Tagliente: "Abolizione tessera tifoso? Positiva, cambiano i tempi"

Un tema particolarmente interessante è quello dell'abolizione della tessera del tifoso. O meglio: si va verso l'abolizione progressiva di questo strumento e ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti negli stadi anche per le trasferte a pochi minuti prima del fischio d'inizio. E' questa l'apertura del Viminale, di comune accordo con il ministero dello Sport, la Figc e il Coni. Abbiamo così analizzato la questione insieme a Francesco Tagliente, già questore di Firenze e Roma e ideatore nel 2005 del Progetto tessera del tifoso. "La tessera del tifoso nasce - spiega a Tuttomercatoweb.com - come Carta dei diritti del tifoso. Si trattava di uno strumento utile alle società ed ai tifosi che peraltro potevano beneficare anche di una serie di vantaggi nel corso delle trasferte, anche a livello di spese nei viaggi, visto che con Trenitalia erano stati presi accordi specifici. Per le società era una novità positiva anche perché evitava la falsificazione dei biglietti e le code ai botteghini. Nel corso del tempo però è stata snaturata e da tessera che consentiva di avere anche vantaggi è diventata uno strumento odiato da tutti i tifosi. In 12 anni c'è da dire che sono cambiati i tempi, gli indici di reato. E sono cambiate le società che adesso hanno gli steward e possiedono il governo dello stadio al suo interno. Ecco perchè dico che era ora che la tessera del tifoso venisse superata. Era necessario che dopo così tanto tempo si facesse un punto della situazione per analizzare punti di forza e ciò che magari deve essere rivisto. I tifosi e gli stessi ultras vanno gestiti con dialogo, rigore giuridico e lavoro di squadra. Adesso questa novità che emerge all'orizzonte la saluto con estremo favore. Per il mio vissuto e la mia esperienza sarà comunque un processo che richiederà i tempi giusti. L'importante è che ci sia sempre il rispetto di certi paletti di sicurezza all'interno dell'impianto. Evitando comunque che vengano irrigiditi i sistemi. Deve essere sempre più possibile portare le famiglie allo stadio". Tagliente ha ricordato anche di come sono effettivamente cambiati i tempi: "Nel 2005 avemmo mille poliziotti feriti in un anno. 11mila alla settimana erano impegnati sui campi. L'emergenza aveva portato chiedere al Governo addirittura di sospendere il campionato. Ora le esigenze sono cambiate. Tornado comunque al discorso su dialogo e spirito di squadra vorrei ricordare che sono riuscito a togliere le gabbie a formaggino e per Fiorentina-Liverpool di Champions (quando era Questore di Firenze) solo dodici agenti furono impegnati. Sono riuscito a tenere la Polizia lontano dagli stadi a Firenze e Empoli, a far entrare i bambini nel parterre della Fiesole. E a Roma ho fatto entrare 5mila bambini sugli spalti in un derby serale. Tutto questo senza dimenticare il rigore nei confronti di chi non avesse rispettato le regole, con eventuale Daspo all'istante".