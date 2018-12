ESCLUSIVA TMW - Tagliente: "Ora i fatti prima di dire se è un ritorno al passato"

Un morto e e vari feriti. I gravi fatti di ieri prima di Inter-Napoli impongono nuove riflessioni sul nostro calcio e sulle tifoserie. Abbiamo sentito a questo proposito il parere di Francesco Tagliente, già questore di Firenze e Roma e ideatore nel 2005 del Progetto tessera del tifoso. "Una attenta valutazione sarà possibile solo dopo la puntuale ricostruzione della dinamica", dice a Tuttomercatoweb.com. "Per quanto riguarda gli scontri tra gli ultrà seguiti dalla morte del tifoso dell’Inter Daniele Belardinelli, al momento sappiamo solo che attorno alle 19 una colonna di pulmini che trasportava tifosi napoletani sarebbe stata attaccata da un centinaio di ultras dell'Inter e di alcune tifoserie gemellate, come quelle di Varese e Nizza e che si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato, avvenuto in via Novara, all'angolo con via Fratelli Zoia: i sostenitori dell'Inter avrebbero colpito un pulmino dei napoletani con spranghe e bastoni, la colonna si sarebbe fermata e ci sarebbero stati momenti di panico e caos. Sarebbero scaturiti scontri e tafferugli che avrebbero provocato momenti di panico nei quali Daniele Belardinelli sarebbe stato poi investito da un suv il cui conducente potrebbe anche non essersi accorto dell'incidente.Tutto è da chiarire con il passare delle ore. La risposta in termini di repressione è stata immediata: tre tifosi interisti residenti a Milano già arrestati altri sei indagati e denunciati a piede libero, mentre proseguono le perquisizioni in tutta la Lombardia. E il questore Marcello Cardona ha annunciato che chiederà di vietare le trasferte dell’Inter fino alla fine del campionato e la chiusura della curva dell’Inter fino a marzo 2019, per 5 partite". Occorrerà insomma ancora attendere prima di stilare dei giudizi: "Per fare un’analisi a tutto tondo bisogna aspettare la ricostruzione puntuale dei fatti e capire se si tratta di un fatto da isolare nel contesto in cui è avvenuto o se invece bisogna verificare se è un ritorno al passato con la ripresa dei fatti di violenza"