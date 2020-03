esclusiva Tagliente: "Polizia e Steward: ecco chi sarà impegnato nelle gare a porte chiuse"

vedi letture

Una partita a porte chiuse richiede un'organizzazione capillare anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Si gioca senza pubblico ma serve far rispettare le misure che sono state indicate. Francesco Tagliente, in passato - tra le altre cariche - Questore di Firenze e Roma, indica le mosse che dovrebbero essere predisposte per gestire una gara a porte chiuse: "Innanzitutto dovrà essere attivato il GOS (Gruppo operativo di sicurezza). E' necessario far rispettare le disposozioni imposte e servirà un certo numero di steward. Occorre infatti il loro supporto per garantire che allo stadio entrino calciatori, staff tecnici, direttori di gara. Va attivato il personale di polizia che dovrà occuparsi di non far avvicinare troppe le persone. Non dovranno esserci assembramenti. Dovranno scongiuare che ci siano masse di persone. Da un lato potrà essere un'operazione un po' più leggera. Dall'altro servirà molta attenzione nel far rispettare tutte le misure imposte".

Quale sarà il numero di persone impegnate per gestiree una partita a porte chiuse?

"Varierà in base al clima che c'è intorno alla partita. Verrà valutato: di sicuro serve un'attività al prefiltraggio per identificare le persone. Alcuni varchi andranno presidiati per escludere l'ingresso di persone non titolate. E' da escludere che ci siano manifestazioni scenografiche come quella che avviene di solito all'ingresso in campo con i calciatori accompagnati dai bambini. A bordo campo è ipotizzabile che ci siano raccattapalle, fotografi, operatori tv, addetti alla sicurezza, vigili del fuoco, operatori sanitari, incaricati della Procura e rappresentati della Federazione".