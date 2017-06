ESCLUSIVA TMW - Taibi: "Stupito da Donnarumma. Buffon è sceso in B per la Juve"

Fonte: Raffaella Bon

È di ieri la notizia della decisione di Gianluigi Donnarumma di non rinnovare il contratto con il Milan. Raggiunto da TMW, l'ex portiere rossonero Massimo Taibi commenta così la scelta di Gigio: "Mi ha stupito. Non è giusto che finisca così: è cresciuto nel settore giovanile e il Milan gli ha offerto un buon contratto".

Una decisione a sorpresa.

"La nuova proprietà si sta muovendo bene, ha preso giocatori che possono portare negli anni ad avere un ottimo Milan. Donnarumma ha 18 anni, fossi stato in lui avrei firmato per poter crescere lì. E non dimentichiamo che Buffon è sceso in B con la Juventus".

Dove andrà?

"All'estero, in Italia penso che ci sarebbero delle ripercussioni con la tifoseria. Se ha deciso di andare via, è giusto che lo faccia all'estero".