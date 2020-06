esclusiva Tancredi: "Napoli, Rino intenditore di calcio. Sarri resta grande: ha i giocatori giusti?"

vedi letture

Spettatore 'neutrale' della finale di Coppa Italia, Franco Tancredi, ex portiere della Roma, analizza il match di ieri e entra anche nel dibattito su Sarri. "Senza dubbio - dice a Tuttomercatoweb.com - la finale l'ha meritata la squadra di Gattuso, sono felice per Rino che si sta dimostrando un grande intenditore di calcio. Se il migliore è stato buffon significa che i partenopei hanno meritato. C'è da dire che la pandemia ci ha ridato questo calcio. La Juve prima di questo stop era in crescita, poi l'interruzione ha influito non solo sul fisico ma anche sulla testa. Giocare ogni tre giorni sarà dura. E tra le quattro che hanno giocato in questo scorcio di Coppa Italia la Juve mi è sembrata quella più in difficoltà sul piano fisico".

Che idea si è fatto delle difficoltà di Sarri?

"E' un grande allenatore e ho sempre visto con piacere il suo Napoli. Se dovevo spendere 100 o 200 euro andavo a vedere il suo Napoli. E' chiaro che ora è alla Juve e deve vincere. Ora c'è maretta ma ha ancora due obiettivi e diciamo che ha fallito il meno importante".

A suo parere è un tecnico adatto per la Juve?

"Rigiro la domanda: ha i giocatori adatti per il suo gioco?"