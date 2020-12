esclusiva Tancredi: "Rossi persona solare. Che belle chiacchierate in Nazionale e in Messico"

Nella prima metà degli anni Ottanta la lotta scudetto era tra Juve e Roma. Sfide interessanti che coinvolgevano anche Paolo Rossi attaccante della squadra bianconero e Franco Tancredi. L'ex portiere giallorosso oggi ricorda così Pablito: "Sono molto dispiaciuto - dice a TMW - era una persona perbene, buona. L'ho conosciuto in Nazionale ed è sempre stato solare, molto ironico, era sempre contento e non l'ho mai visto col muso".

E del periodo in Messico in azzurro che cosa ricorda?

"Faceva gruppo. Non era titolare ma era molto bravo anche da questo punto di vista. Come giocatore era un gran bomber, era bravo dentro l'area e anche a venir fuori e giocare con piedi intelligenti".

Lo ha incontrato spesso da avversario...

"L'ho incontrato la prima volta forse in un Vicenza-Rimini e poi contro la Juve nel periodo in cui c'era una gran rivalità. Ma è sempre stato una gran persona, mai sopra le righe. Ci mancherà l'uomo".

Quali partite si ricorda contro Rossi?

"Mi ricordo che feci una gran parata su di lui a Torino: era bravo a giocare anche tra le linee e noi avevamo la difesa molto alta e dovevamo essere pronti anche a tutte le evenienze. In nazionale ne parlavamo, ricordavamo queste palle che gli imbucava Platini e mi disse che ero bravo nel leggere il passaggio".