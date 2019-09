ESCLUSIVA TMW - Tavano: "Inter, mosse top. Bouah-Roma? Presto il rinnovo"

© foto di Federico De Luca

"Guardando ai nomi l'Inter è la regina del mercato ed è la sqaudra più completa anche se la Juve dirà sempre la sua". Così l'agente Diego Tavano a TMW. "Il Napoli? L'acquisto di Llorente non è da sottolvalutare e in più i partenopei sono collaudati. In difesa la coppia Koulibaly-Manoas ci faceva pensare a cose diverse (sette i gol incassati in due partite) ma è anche vero che giocano insieme da poco e si tratta di registrare qualche meccanismo. La Roma? Esce bene dal mercato, sono ottimista, le idee non sono mancate, la rosa è competitiva e potrà fare bene. Mkhitaryan fa parte di quelle idee del ds, ha esperienza e non è una scommessa". Poi sul giovane Bouah, classe 2001 della Roma, suo assistito. "Ora è in under19, la Roma ci tiene particolarmente, ha tre anni di contratto a cifre importanti e molto probabilmente a fine mercato rinnoveremo. E' un terzino moderno, di grande spessore atletico e di qualità"

