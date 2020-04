esclusiva Tavano: "Taglio stipendi da affrontare ad personam e in modo sostenibile"

vedi letture

Intervenuto al TMW News, Diego Tavano, agente di vari calciatori, ha parlato di alcuni temi a partire dal mercato che dalla prossima sessione sarà più lungo e flessibile. "E' chiaro - ha detto - che è necessario prolungare la sessione di mercato ma ora spero che tutto si sistemi per la salute di tutti. Difficile dire che mercato sarà, occorrerà vedere i prossimi sviluppi per poter affermare se sarà caratterizzato da colpi low cost o se ci saranno investimenti importanti"

Come verrà risolto lo scontro tra Lega e Aic sul taglio degli stipendi dei tesserati?

"Occorre distinguere in base ai singoli casi. I top club ovviamente sono una cosa, diverso il discorso per altre società o anche la serie B e la C. E' una questione da affrontare ad personam. Io sto consigliando in questo periodo i miei assistiti sul da farsi ed espongo il mio punto di vista. La Juve si è mossa con intelligenza e tempismo, adottando un metodo sostenibile. E 'proprio questo che va ricercato: ripeto, un conto è lo stipendio di 500mila netti euro annui, altra cosa 5 milioni all'anno, altra cosa ancora 50mila euro. Sono sicuro comunque che i confronti saranno costruttivi e pian piano si troverà un punto d'incontro che farà felici tutti"

Clicca sotto per guardare