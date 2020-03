esclusiva Tavecchio: “Serie A, bastava rinviare di una settimana. Porte chiuse danno enorme”

vedi letture

“Il Coronavirus e lo slittamento delle partite? Secondo me la questione bisognava risolverla da tempo con lo slittamento della giornata di campionato di una settimana e sarebbe finito tutto con tranquillità. Andava adottata questa misura già da un po’”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio. "Hanno voluto imbarcarsi in questi arzigogoli e queste avventure, il risultato è questo. Mi sembra che non ci fossero grossi problemi dal punto di vista tecnico, era la cosa più ovvia".

Intanto Zhang si è scagliato contro il Presidente della Lega A.

“È una Lega che ha cambiato quattro governance... Il problema non sono le dichiarazioni di Zhang ma il sistema. Bisognerebbe avere diciotto squadre in A, diciotto in B e altri due blocchi di diciotto club in Serie C. Con settantadue squadre si risolverebbero tante cose. Questo non si vuole fare e allora ci sono tutti i problemi che vedete...”.

Fa discutere ancora il giorno di Juve-Inter. Si va verso il 9 marzo...

“Ognuno fa le proprie valutazioni, credo che si sarebbe ottemperato ai famosi quattordici giorni rinviando le partite di una settimana. Ma come si fa a far giocare Juve-Inter a porte chiuse? Dove vogliamo arrivare con questo paese? Lei pensa di fare marketing così, ma questo è un suicidio. Trasmettere una partita del genere in tutto il mondo sarebbe drammatico per tutto il sistema. Poi sento parlare di Juventus-Milan con la possibilità di far entrare solo la tifoseria piemontese, beh, dico che siamo molto fantasiosi”.

Chi vincerà lo Scudetto?

"Il campionato è aperto, ci sono tre squadre in lizza. La Lazio sta facendo cose eccellenti, ad oggi non è da scartare che possa vincere lo Scudetto”.