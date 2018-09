ESCLUSIVA TMW - Tavola: "Juve, un partitone. Bernardeschi, crescita pazzesca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gara fantastica". Roberto Tavola, ex centrocampista della Juventus, sintetizza così la vittoria di ieri dei bianconeri contro il Valencia. In dieci contro il Valencia. Per la discussa espulsione di CR7: "E' stata una gara interpretata benissimo sia come squadra che individualmente. E' stato davvero un partitone", dice a Tuttomercatoweb.com

E il rosso a CR7?

"Non c'era nulla. Così come non c'era il rigore per il Valencia. Tornando a CR7, ora appena dai un buffetto o una carezza ad un avversario vieni cacciato. Ripeto, non era niente di particolare".

Che messaggio arriva dalla Juve di ieri?

"Un messaggio forte. Non vuol dire che vinceranno la Champions però era la prima gara su un campo difficile e aver vinto così in dieci è significativo".

Che pensa di Bernardeschi? Ha detto Allegri che inizia ad essere un giocatore da grande squadra...

"Ha ragione. Fino all'anno scorso avevo dei dubbi su di lui non come giocatore ma sull'esperienza internazionale. Adesso devo dire che è cresciuto in modo pazzesco e mi sta impressionando moltissimo".