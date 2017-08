ESCLUSIVA TMW - Tendi: "Viola, tutti in attesa ma servono 4-5 acquisti"

© foto di Federico De Luca

La vittoria di ieri della Fiorentina col Wolfsburg non cambia la necessità di una serie di acquisti. Lo sa anche Pioli che ieri lo ha ribadito. A due settimane dal via del campionato serve una vera e propria accelerata da parte della società viola. Alessio Tendi, grande ex viola, racconta il suo stato d'animo: "Sono disorientato anch'io, tutti aspettiamo notizie incoraggianti - dice a Tuttomercatoweb.com - anche perchè tra poco inizia la stagione e la prima partita con l'Inter è subito dura. Quindici giorni sono forse pochi per mettere a segno colpi importanti".

E Pioli che penserà?

"il suo sogno era quello di tornare a Firenze, farà di tutto per convincere la società ad allestire un'ottima squadra. Credo che anche quando è arrivato fosse sicuro di far bene anche se gli acquisti fossero arrivati in ritardo".

Di quanti acquisti c'è bisogno?

"Sono partiti giocatori di spessore e poi c'è un Kalinic che probabilmente saluterà pure lui. Servono 4-5 giocatori importanti".