ESCLUSIVA TMW - Terraneo: "Inter, Rafinha da tenere. Gigio? Se c'è l'offerta..."

Torino-Inter ma anche alcuni spunti sul mercato del Milan. Ne abbiamo parlato con Giuliano Terraneo, ex portiere granata e rossonero e operatore di mercato (ha lavorato per Inter e Barcellona). E allora si parte dalla sfida della squadra di Mazzarri contro quella di Spalletti. "Stando agli ultimi risultati - dice a Tuttomercatoweb.com - sono due formazioni che attraversano un ottimo momento di forma. L'Inter ha ritrovato le sue caratteristiche anche attraverso giocatori di altissimo livello. Il Toro nelle ultime due gare pare aver ritrovato verve e carica. E adesso credo che Mazzarri voglia anche dimostrare qualcosa contro la sua ex squadra".

Rafinha ha cambiato l'Inter. Se l'aspettava?

"L'unica incognita era legata alle condizioni fisiche. La qualità l'ha sempre mostrata. Ed è in un organico che lo valorizza".

Se per l'Inter sarà Champions sarà dura trattenerlo (servono 38 milioni di euro per riscattarlo)?

"Si entra in un campo difficile. E' dura fare delle valutazioni senza sapere perfettamente le situazioni pregresse"

In assoluto comunque sarebbe da trattenere?

"Quando ci sono giocatori che hanno un rendimento positivo e completano il puzzle della squadra, occorre far di tutto per trattenerli".

Passando a Donnarumma che pensa del suo futuro?

"E' un calciatore giovane, di qualità. Dovrà poi proseguire nella crescita. E' un giocatore su cui puntare, poi è chiaro che nel mercato ci sono anche situazioni anomale. E Se arriva un pacco di soldi si puo' anche dire: ok".

Oltretutto c'è già Reina pronto...

"Si ma credo che sia comunque giusto che alle sue spalle ci sia un portiere pronto. E il Milan in ogni caso ne possiede, a testimonianza del bel lavoro svolto nel settore giovanile".

L'ultima su Gattuso si aspettava che potesse incidere cosi'?

"Non me l'aspettavo ma debbo dire che i risultati parlano chiaro. Ed è stato doveroso procedere al prolungamento del contratto. La scelta è giusta".