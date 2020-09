ESCLUSIVA TMW - Tifosi azionisti e un tecnico promessa dell'Arsenal: "Vi presento lo Shamrock Rovers"

esclusiva Tifosi azionisti e un tecnico promessa dell'Arsenal: "Vi presento lo Shamrock Rovers"

Lo Shamrock Rovers è il prossimo avversario del Milan. Appuntamento a sud di Dublino il 17 settembre, con i rossoneri che si troveranno di fronte un avversario decisamente abbordabile ma sicuramente rodato: attualmente il campionato irlandese è al nono turno e gli hoops, così soprannominati per la maglia a strisce orizzontali, sono al comando della classifica con un attacco di gran lunga più prolifico del resto del torneo. A raccontarci meglio la squadra più titolata d'Irlanda è il collega Emmet Malone, dell'Irish Time:

Cosa ci puoi dire dello Shamrock Rovers?

"Sulla carta è la squadra più grande e vincente del Paese, ma in tempi recente è stato eclissato dal Dundalk e prima ancora da Shelbourne e Bohemians. Hanno perso la loro casa, Glenmalure Park a Milltown, ceduta dai proprietari del club negli anni '80, cosa che ha creato diversi problemi per oltre 20 anni. Ora giocano a Tallaght, un sobborgo di Dublino. Il club appartiene per metà ai propri tifosi e l'altra metà a due businessmen: uno è un tifoso di lungo corso che ha contribuito a salvare il club, l'altro è un milionario che ha permesso al club di sviluppare una Academy. Il budget per la squadra è di 2 milioni l'anno".

Qual è lo stile di gioco della squadra?

"La politica è quella di giocare un calcio spettacolare. Il tecnico gioca col 4-2-3-1 o col 3-4-3. Quest'ultimo è stato utilizzato di frequente negli ultimi mesi. È una squadra che crea molte azioni pericolose".

Giocatori da tenere d'occhio, magari con una prospettiva di un futuro in un club più prestigioso?

"Jack Byrne era considerato un grande prospetto, non a caso giocava al Manchester City. Non è riuscito a fare la carriera che ci si aspettava ma è sicuramente il miglior giocatore del campionato irlandese, attualmente. È bravo nei suggerimenti e sui calci piazzati. Ha raccolto anche qualche presenza con la maglia della nazionale irlandese lo scorso anno. Altro internazionale è Graham Burke, giocatore da tenere d'occhio in area di rigore. Joeu O'Brien ha un curriculum che parla di esperienze al Bolton e West Ham per diverse stagioni, prima di subire un infortunio al ginocchio che di fatto lo ha tagliato fuori dai grandi palcoscenici. Alan Mannus è stato per lungo tempo il portiere della nazionale nordirlandese, il difensore Roberto Lopes ha giocato per Capo Verde e ha segnato tre reti nelle recenti partite di coppa. A centrocampo Ronan Finn è stato uno dei migliori giocatori della sua generazione nel campionato irlandese. Mi piace anche Sean Kavanagh, esterno sinistro ex Fulham".

Il tecnico Stephen Bradley ha solo 35 anni, eppure ha già 4 anni di esperienza da allenatore della prima squadra

"Personaggio interessante. Da giocatore è stato un interessante prospetto all'Arsenal, poi purtroppo si è perso. Ha raccontato una volta che quando si era recato a prelevare dei soldi al bancomat si era reso conto di aver tanti soldi, al punto da non sentire più la necessità di lavorare duramente. In quel preciso momento le sue chances di diventare un calciatore di livello sono finite. Inoltre l'Arsenal prese in quel periodo Cesc Fabregas, per cui probabilmente non ci sarebbe stato spazio in ogni caso. Allo Shamrock Rovers ha trovato un club che lo ha aspettato, permettendogli di costruire con calma la squadra. In passato non erano stati così pazienti".

Lo Shamrock Rovers è l'unica in Irlanda ad avere due squadre nelle prime due divisioni. Segno della potenza societaria

"In Irlanda c'è il Dundalk, di proprietà di un fondo d'investimento con un patrimonio importante, ma che non spende troppo. Tuttavia è il club per distacco più ricco del Paese. Circa i Rovers l'azionista Dermot Desmond è uno degli uomini più ricchi d'Irlanda, nonché azionista di riferimento del Celtic".

Cosa dovrebbe temere il Milan?

"Lo Shamrock Rovers non ha nulla da perdere. E vedrà la partita come una grande opportunità. Certo, la differenza è tanta e il Milan dovrebbe vincere. Ma metti che abbia una serata storta...".