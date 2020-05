esclusiva Timo Hildebrand: "Felice per la Bundes che torna. Anche se vincerà sempre il Bayern"

Timo Hildebrand è l'uomo dei record, in Germania. 884 minuti senza prendere gol, primato mai battuto con la maglia del suo Stoccarda con cui riuscì anche a vincere uno storico titolo nel 2007. Da lì il trasferimento in Spagna, al Valencia, il ritorno in patria all'Hoffenheim dove è stato allenato anche da Ralf Rangnick e una carriera che si è chiusa nel 2015 a Francoforte. La chiacchierata con Tuttomercatoweb.com dell'ex portiere di Worms parte dal presente. "Sto bene, in Germania la vita sembra tornare alla normalità, sempre di più. Da questa settimana i ristoranti stanno riaprendo e le persone sono sempre più ottimiste".

E da giocatore, come si sarebbe sentito a ripartire come ha fatto la Bundesliga?

"Sarei stato felice ma capisco chi dice che non sia giusto. Perché si gioca la Bundes quando mio figlio non può andare a scuola o io non posso viaggiare? Però ci sono anche tante aziende che lottano per sopravvivere e non è facile per nessuno".

La Germania va avanti. La Ligue 1 francese si è fermata. Da che parte sta?

"Credo sia stato positivo ripartire, soprattutto se è garantita la sicurezza e l'assenza di positivi sul terreno di gioco. Adesso aspettiamo eventuali nuovi casi ma spero che il campionato vada a buon fine".

Chi vincerà?

"Dico sempre Bayern Monaco. Sono i più forti, senza dubbio, anche ora. Però credo e spero che altre squadre riescano a vincere, sarebbe noioso se vincesse sempre la stessa squadra".

In carriera è stato allenato a lungo da Ralf Rangnick, possibile futuro tecnico del Milan.

"E' un ottimo allenatore. Può formare una squadra coi giovani come fatto con Hoffenheim e Lipsia. Ha sempre fatto bene coi ragazzi. Coi più anziani... Beh, con chi ha avuto un suo background, un suo percorso, ha sempre avuto dei problemi. Deve sempre cercare di instaurare nuove strutture e filosofie nei suoi club...".

Può funzionare in Italia?

"Non lo so. Non so se potrà funzionare al Milan. E' una grande squadra anche se la proprietà adesso sta cercando una nuova strada. Forse può farcela ma ho qualche dubbio che possa andare nel verso giusto, anche per la barriera linguistica e per il modo 'tedesco' di pensare. Sapete che intendo, no? In Italia il modo di lavorare e di vivere funziona diversamente...".