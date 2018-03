ESCLUSIVA TMW - Tiribocchi: "Gasp merita un'altra chance in una grande"

Fonte: Dal nostro inviato, Raimondo De Magistris

Simone Tiribocchi, ex attaccante dell'Atalanta e oggi allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine della premiazione della Panchina d'Oro 2017.

Sei d'accordo con la vittoria di Allegri?

"Sì, sta dimostrando stagione dopo stagione le sue qualità, dà motivazioni e prepara bene le partite. Ha una squadra di campioni ma quest'anno sta facendo la differenza come non mai".

Gasperini è arrivato secondo. Cos'ha dato all'Atalanta?

"Ha dato identità e spensieratezza alla squadra, ha trovato tanti giovani ed è riuscito a valorizzarli. Gli va dato atto di aver avuto coraggio. Troppo sottovalutato? Ha pagato a caro prezzo l'unica avventura in una grande, ma è sbagliato perché meriterebbe una possibilità in più".

Come giudichi la stagione dell'Atalanta?

"Sta disputando una stagione strepitosa: l'obiettivo è quello di tornare in Europa. Ha lottato su tre fronti fino a qualche settimana fa, è stata un'annata importante, dove è emerso il talento di altri giovani. Bisognerebbe tenere Gasperini, proveranno a farlo ma anche se dovesse lasciare sapranno sostituirlo".

Qual è il futuro di Simone Tiribocchi?

"Ho fatto un'esperienza a Olbia l'anno scorso, in prima squadra e nel settore giovanile. Vorrei continuare a lavorare con i giovani per fare esperienza e migliorare. Mi piace stare con i ragazzi; ho sostenuto il master a Coverciano ma me la prendo comoda, sono ancora giovane".