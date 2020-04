esclusiva Tita: "Paquetà, ora lotta e dimostra il tuo valore. Pescara come Rio, epoca d'oro"

vedi letture

"Ah com'è stato bello giocare in Italia nel Pescara". E' un fiume in piena Tita, parla volentieri della sua esperienza nel nostro campionato con la maglia degli abruzzesi. L'attaccante brasiliano era arrivato nel 1988 in Serie A e se ne è innamorato: "Galeone - racconta a Tuttomercatoweb.com - è stato un tecnico di gran valore e che guardava nel futuro. Gli piaceva il bel calcio, voleva lo spettacolo e per questo volle in squadra tre brasiliani come il sottoscritto, Junior e Edmar. E poi ricordo tanti compagni speciali tra cui anche Gasperini che ora è un tecnico che apprezzo molto con la sua Atalanta. Faccio il tifo pure per loro". Pescara però è sempre Pescara: "E' come Rio de Janeiro. C'è il mare, c'è sempre il sole. E c'è la miglior cucina del mondo. Mangiavo sempre degli spaghetti alle vongole unici. E' stato il miglior periodo della mia vita da calciatore, un'epoca d'oro. Con Junior e Edmar poi ogni lunedì poi andavamo a Roma. Che spettacolo. Speriamo che tornino tempi migliori e che questa piaga mondiale del coronavirus possa essere sconfitta".

Il calcio di adesso invece come lo vive?

"Tutte le settimane faccio l'opinionista in un programma con Galvao Bueno (un famosissimo telecronista brasiliano, ndr). E quindi seguo anche i campionati europei in generale e i brasiliani in giro per il mondo. La Juve ha sempre calciatori fortissimi ma la Lazio e l'Inter sono in piena lotta e se la giocheranno fino alla fine".

Chi l'ha colpita tra i giocatori in Italia?

"Mi piace CR7 perchè è un giocatore diverso dagli altri craque. Ha potenza, qualità, fa gol e assist. Non tratta il pallone come Maradona, Van Basten o Careca però gioca in tutti i modi, è decisivo e non si infortuna mai. Dybala, per fare un nome, è forte e ha grandi abilità ma c'è differenza col portoghese".

E dei brasiliani in Italia che pensa?

"Lasciano in prevalenza il nostro paese molto giovani rispetto a quel che accadeva ai miri tempi quando i giocatori che partivano per l'Europa erano già formati. Prendiamo un Lucas Paquetà: il Milan ha fatto un grande investimento per lui e ci si aspettava di più. Ora sento dire che vorrebbe giocare nel Flamengo. Io quando ero in Europa facevo di tutto per battermi e per restarci. Alla prima difficoltà oggi si vuol tornare in Brasile. Ripeto, il Milan ha speso tanto per lui e ora Paquetà deve accelerare per far vedere che gli sforzi fatti dai rossoneri sono stati giusti".

Chi va forte è Leiva...

"Giocatore dinamico, ha forza e qualità che ha sempre dimostrato in carriera".

Perchè invece Gerson e Gabigol non hanno avuto successo in Italia?

"Come dicevo prima sono andati via molto presto e anche questo incide molto. Gerson aveva appena iniziato nella Fluminense e poi è stato ceduto alla Roma. Gabigol era considerato un astro nel Santos ma non all'Inter dove era uno dei tanti e nessuno o quasi lo conosceva. Non ha avuto la forza e la capacità do conquistarsi spazio in ogni allenamento e in ogni minuto di partita che giocava. Stesso discorso più o meno per Gerson. Sono comunque sicuro che se Gabigol ora tornasse in Europa avrebbe un rendimento molto migliore. Oggi è più maturo".

Torniamo al Pescara: come la ricorda quella stagione?

"Arrivavo dal Bayer Leverkusen con cui avevo vinto la Coppa Uefa. L'ambientamento fu buono e in Coppa Italia fui il terzo miglior cannoniere con 7 gol alle spalle di Vialli e Baggio. Ho un ottimo ricordo perchè mi trovai bene e credo di aver stabilito anche un record che nessuno ha battuto: in due partite all'Olimpico contro la Roma e la Lazio segnai cinque gol. Non male. Ho segnato anche al Milan di Sacchi e alla Juve. Peccato che non sia bastato per evitare la serie B".