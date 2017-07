ESCLUSIVA TMW - Tito Corsi: "Pallotta? Bravo Fassone. Inter, manca qualcosa"

Fonte: Lorenzo Marucci

Tito Corsi, ex dirigente sportivo di Fiorentina e Udinese (tra le altre), ha parlato così durante la puntata odierna di "A Tutto Mercato": "Sono d'accordo con Fassone. Non vedo cosa interessi alla Roma ciò che fa una consorella. Il Milan avrà fatto il suo bilancio preventivo, mettendo a disposizione determinati soldi per il mercato. La liquidità c'è, altrimenti tutti questi movimenti sarebbero stati assurdi. Cristiano Ronaldo-Milan? Se il Milan ha la possibilità di prendere giocatori come lui, tanto di cappello. Europa League? I rossoneri hanno fatto una buona partita, ma mancavano tanti titolari. Hanno vinto in modo occasionale, ma comunque hanno vinto. Inter? Spalletti è molto bravo a plasmare la squadra secondo le proprie idee. Lo sta già facendo vedere, ma all'Inter manca ancora qualcosa. Credo che i nerazzurri alla fine si faranno sentire, la rosa ha grandi giocatori e con qualche acquisto potrà puntare ai primi quattro posti in classifica".

