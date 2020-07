esclusiva Tognozzi: "Sarri bravo ad adeguarsi. E con gli amici è sempre lo stesso"

Più di cinque anni con Sarri. Lo ha conosciuto da allenatore con Sansovino, Sangiovannese, Pescara e Sorrento. Luca Tognozzi, ex centrocampista tra le altre della Reggina, può raccontare tanti aspetti della scalata di Sarri, ora campione d'Italia: "Ad inizio campionato mi sarei aspettato questo esito finale - dice a TMW - anche se poi l'interruzione del campionato ha creato qualche difficoltà in più. Ma sono sempre stato convinto che sarebbe riuscito a conquistare lo scudetto. Vincere non è mai facile, peraltro in una squadra che lo ha sempre fatto e col rischio che le motivazioni potessero scendere".

Non si è visto lo spettacolo però...

"Non si è visto il gioco del Napoli ma era normale perchè i giocatori della Juve non sono adatti al suo calcio e Sarri è stato bravo ad adeguarsi. A tratti comunque in alcune partite si è visto del buon calcio. E in ogni caso, ripeto, lo scudetto è arrivato".

Come lo ha sentito Sarri?

"Ci ho parlato poco tempo fa. Sereno, determinato, contento dell'organizzazione curata al mille per mille alla Juve. Ora si pensa al Lione e alla Champions poi credo che per il prossimo anno la Juve dovrà intervenire per ringiovanire la rosa".

Quando era il suo allenatore immaginava che un giorno avrebbe vinto lo scudetto?

"Quello era difficile da immaginare, così come a quei tempi non era scontato pensare che io sarei arrivato in A. Però c'era la convinzione che potesse fare strada, visto come era meticoloso e come studiava il calcio. Doveva essere a questi livelli già da anni".

Quanto è cambiato Sarri?

"Credo che adesso sia bravo anche ad adeguarsi alle situazioni in campo. Quando allenava le nostre squadre doveva fare praticamente tutto da solo. Adesso con lo staff a disposizione può concentrarsi di più sulla preparazione delle partite".

Come lo vede a livello mediatico?

"Siamo toscani e siamo fatti così. Siamo senza giri di parole e va apprezzata la sua genuinità. Il suo carattere è sempre lo stesso e mi fa piacere che sia rimasto uguale a come è sempre stato con i suoi amici. Non si è montato la testa. E' spiritoso e socievole anche se magari non emerge questo aspetto. L'ho rivisto un paio di anni fa in vacanza dopo che non ci vedevamo da tempo. Mi ha accolto alla grande ed era come se gli anni non fossero passati, come se non ci vedessimo solo da un giorno".