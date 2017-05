ESCLUSIVA TMW - Toldo: "Buffon? Basta guardare il suo viso: vuole l'obiettivo"

© foto di Federico De Luca

Insieme hanno vissuto varie stagioni in Nazionale. E poi Francesco Toldo ha continuato a seguire la sua continua ascesa da lontano. Dall'alto della sua esperienza l'ex portiere di Fiorentina e Inter ci regala le sue sensazioni e opinioni a proposito di Gigi Buffon, uno dei grandissimi protagonisti del match vinto ieri due a zero dalla Juve contro il Monaco. "Siamo stati insieme sei-sette stagioni - dice a Tuttomercatoweb.com - e va sottolineata la sua grande concentrazione, in ogni partita, in ogni frangente delle gare. Vuole a tutti i costi l'obiettivo, è questo che traspare dal suo viso. Riesce ad avere sempre la massima cattiveria agonistica. E' giusto così".

Adesso siamo tornati a parlare di Pallone d'oro per Buffon. A suo parere che chances ci sono?

"Non saprei. E' difficile perchè probabilmente dipende anche da tanti altri fattori. Credo che occorrerà vedere come andrà a finire la stagione, non dipende solo dalla forma fisica o dalle prestazioni. Probabilmente ancora non è il periodo per dirlo perché conterà anche il momento preciso in cui verrà presa questa decisione".

In ogni caso qual è il segreto della longevità agonistica di Buffon?

"Non ci sono segreti ma immagino che tutto sia legato alla sua continua voglia di migliorarsi. E' questo desiderio che ti fa andare avanti. Credo sia così e mi sembra che lo abbia detto anche lui".