© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Toldo non è rimasto certo insensibile alle parole di Vittorio Cecchi Gori. L'ex presidente della Fiorentina, ieri a Firenze, ha spiegato che i giocatori a cui è rimasto più legato sono stati Batistuta, Rui Costa, Edmundo e lo stesso Toldo. L'ex portierone viola si trova ora a Singapore ma ha saputo delle frasi di Cecchi Gori e a Tuttomercatoweb.com ha detto. "Cecchi Gori è sempre stato un signore nei miei riguardi. Lo rispetto molto per gli sforzi pro Fiorentina in un mondo calcistico avverso. Ho voluto bene, sincero e pulito alla sua famiglia. E sono contento che si sia ripreso di salute". Cecchi Gori ha anche parlato di quello scudetto che la Fiorentina nel '98-99 non riuscì a vincere dopo esser stata campione d'inverno (fu il Milan a conquistare il titolo): "E' stato un peccato, però va bene così. Per competere e tenere la marcia bisogna avere la rosa ampia, utile nei mesi topici. E comunque è stata una stupenda avventura"