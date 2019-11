ESCLUSIVA TMW - Tomaselli: "Finito blocco Juve. Ma Chiellini-Bonucci muro"

“Il tempo dei blocchi è finito". A dirlo è Paolo Tomaselli, firma del Corriere della Sera e inviato su Juventus e Nazionale. "Questo perché i bianconeri ha abbandonato la linea italiana degli scorsi anni. Ci sono anche De Sciglio e Rugani nel giro, ma hanno perso il treno di Mancini… Poi c'è Bernardeschi. Chiellini e Bonucci più che un blocco possono essere il nostro muro. Tutto dipenderà quando tornerà Chiellini, Acerbi ha guadagnato diversi punti e offre garanzie”.

Quanto è importante Chiellini per questa Nazionale?

“Nello spogliatoio prima ancora che in campo, poi se torna ai suoi livelli migliori - che ha fatto vedere in queste ultime due stagioni - è fondamentale per l’Europeo. La squadra pecca in esperienza internazionale e cattiveria, elementi che può portare. Non penso riuscirà a rientrare a marzo, per la Nazionale, ma a giugno sarà il capitano.

Riuscirà Mancini a trovare una quadratura in pochi giorni prima dell'Europeo?

“Ha lavorato su un gruppo di giocatori consolidato, su un gioco chiaro, con un clima collaborativo e positivo. In una settimana-dieci giorni, a Coverciano, non credo ci sia molto da spiegare. La Nazionale si troverà bene, la quadratura la troverà anche se ci sono squadre più forti dell’Italia”.

Ci saranno sorprese nelle convocazioni?

“L’unica che può spostare - come si dice in questi casi - gli equilibri… penso che sia Balotelli. Però per come sono andati i primi due mesi della stagione, pensarlo in Nazionale a giugno è molto lontano. Deve fare 2-3 mesi per pensare di avere una chance a marzo, ma deve segnare almeno un gol ogni due partite, una decina da qui a marzo. Viste le premesse mi sembra dura”.