ESCLUSIVA TMW - Torelló (MD): "Barça come il Real: vuole chiuderla in 90'"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona

Ci siamo. È finalmente arrivato il giorno di Barcellona-Roma, gara d'andata dei quarti di finale di Champions in programma stasera al Camp Nou. Per toccare con mano l'atmosfera di casa blaugrana, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva una delle firme più prestigiose in quanto a Barça, Roger Torelló, giornalista del Mundo Deportivo, con una chiacchierata svoltasi proprio all'interno della redazione del noto quotidiano spagnolo.

Torelló, sciogliamo subito ogni dubbio: stasera vedremo dal 1' sia Busquets che Messi?

"Sì, partiranno entrambi titolari. La mezz'ora di Messi a Siviglia ha mostrato a tutti che il suo fastidio muscolare è totalmente passato. Stesso discorso per Busquets, che ieri ha svolto la rifinitura coi compagni e ha smaltito il suo infortunio".

L'importanza di Messi non è certo una novità. Quanto conta invece la presenza di Busquets in mezzo al campo?

"Tantissimo. Busquets è un calciatore vitale per il Barcellona. Per lui, dopo la frattura al dito del piede, avevano stimato tre settimane di assenza e così è stato. Contro la Roma Sergio tornerà dal 1’ insieme a tutti gli altri titolarissimi".

I pronostici parlano chiaro: Il Barcellona stasera è nettamente favorito. C'è il rischio di sottovalutare i giallorossi secondo lei?

"Non credo, sinceramente. È vero che tutti qui volevamo pescare la Roma nel sorteggio di Nyon, ma il messaggio che in queste ore è arrivato forte e chiaro dallo spogliatoio blaugrana è uno solo: massima cautela. La squadra di Di Francesco ha vinto il suo gruppo di Champions, superando Chelsea e Atletico, ed è terza in Serie A. Sarebbe una follia pensare di essere già in semifinale".

Al Barça dunque il compito di provare a chiudere i giochi già all'andata.

"Concordo. Il Barcellona deve non solo vincere, ma anche segnare il più possibile al Camp Nou. Presentarsi a Roma con tanti gol di vantaggio è fondamentale. Gli ultimi precedenti all'Olimpico, d'altronde, non sono stati semplici, il Barça se lo ricorda e cercherà di archiviare il discorso qualificazione in 90 minuti, proprio come ha fatto il Real Madrid ieri contro la Juve".