Tre sole presenze in questa prima parte di stagione con il Torino e le prime voci di mercato che iniziano ad uscire in vista di gennaio. E' questa la sintesi dell'autunno di Umar Sadiq, attaccante nigeriano del Torino. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione le parti in causa, compreso la Roma che detiene la proprietà del cartellino del classe 1997, hanno fissato un contatto fra due settimane, sul finire del mese di novembre, per fare il punto della situazione e capire come muoversi in vista della finestra invernale di trasferimento.