ESCLUSIVA TMW - Torino, ag. Parigini: "Deve essere il suo anno. Pronto per la A"

Dopo una stagione vissuta a metà fra Chievo e Bari, Vittorio Parigini è tornato al Torino, club proprietario del cartellino. Sul futuro dell'esterno offensivo si è espresso, attraverso i microfoni di TMW, il suo agente Paolo Paloni. "Dopo quattro stagioni in prestito - spiega - vorrebbe giocarsi le sue possibilità al Torino ben consapevole delle difficoltà che si possano avere. Con l' esperienza accumulata con Juve Stabia, Perugia, Chievo e Bari Vittorio a 21 anni si sente pronto per poter dare il suo contributo in Serie A e con la maglia granata".

Per lui si sono fatti i nomi di Verona e Benevento...

"Ne abbiamo parlato cosi come con altri club. In questo mese faremo tutte le opportune valutazioni. Parigini è un giocatore che può diventare uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo e il ragazzo sa che questa deve essere la sua stagione".

Da un giovane già in Serie A ad uno che si affaccia al calcio dei grandi: Mirko Antonucci della Roma.

"Mirko sta facendo bene, ma sa che deve lavorare tanto e rimanere con i piedi per terra: nell'ultimo anno ha iniziato a dimostrare di voler crescere sotto tutti i punti di vista. Ci vuole il giusto equilibrio e' un classe '99".

Quale futuro per lui?

"Prossimamente ci vedremo con la società e ne parleremo. La scadenza nel 2018? Si ha un contratto in scadenza quest anno. Ascolteremo innanzitutto la Roma e se come credo ci sara unione di intenti e condivisione degli obiettivi non ci saranno problemi".

In chiusura spazio a millenial Rilind Nivokazi, classe 2000 dell'Atalanta, per il quale si è parlato di Inter.

"Sinceramente non mi risulta. Poi ovvio che Rilind piaccia a tutti. A gennaio avevamo diverse proposte dall'estero ma insieme alla famiglia abbiamo deciso di continuare il percorso con l' Atalanta che ha sempre creduto in lui. Per questo ringrazio personalmente la famiglia Percassi Sartori e Costanzi. Speriamo di vederlo esordire in Serie A già da quest anno e poi se ne parlerà con il club".