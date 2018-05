ESCLUSIVA TMW - Torino, assalto a Verissimo. Petrachi vola in Brasile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino prova ad accelerare per Lucas Verissimo, 22enne difensore del Santos che da tempo stuzzica la fantasia del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Stando a quanto da noi raccolto, il dirigente sarebbe volato in prima persona in Brasile in queste ore per provare a chiudere l'affare e magari mettere gli occhi su qualche altro talento in erba. Stando a fonti brasiliane, il giocatore è valutato circa 9 milioni di euro dal Santos ed è considerato in prospettiva un giocatore da nazionale.