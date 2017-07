ESCLUSIVA TMW - Torino, Cairo: "Baselli rinnova e arriveranno altri giocatori"

Fonte: Intervista a cura di Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della presentazione dei palinsesti di 'La7', il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di 'TMW'. Queste le sue considerazioni sul Torino: "Abbiamo cominciato a correre da lunedì. La nostra è una società che ha già fatto molto, seppur sottotraccia. Abbiamo riscattato Iago Falque e preso due giocatori come Lyanco e Milinkovic-Savic. E' rientrato Bonifazi ed è stato ingaggiato Sirigu. Sicuramente qualche altra cosa andrà fatta".

Maxi offerta del Chelsea per Belotti. Quale è la sua idea?

"Vediamo, non ho avuto comunicazioni. Se si va dietro a tutte le notizie si perde la testa. Io so che è un nostro giocatore, è arrivato in tempo per il ritiro. E' motivato e voglioso".

E Baselli?

Tra pochi minuti firmerò il nuovo contratto con lui".