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Serie A

ESCLUSIVA TMW - Torino, Capone sarà riscattato e firmerà un triennale

28.06.2018 23:45 di Tommaso Maschio   articolo letto 2821 volte
Fonte: Andrea Losapio
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il Torino avrebbe deciso di riscattare il cartellino del difensore centrale classe '99 Marco Capone, arrivato in prestito dal Crotone a inizio anno e protagonista di un buon campionato con la Primavera granata. Il calciatore firmerà un contratto per i prossimi tre anni con la società piemontese.
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