ESCLUSIVA TMW - Torino, giovedì giorno chiave per Zapata: arriva l'agente

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Settimana decisiva per il futuro di Duvan Zapata. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'agente dell'attaccante colombiano Fernando Villarreal sarà infatti in Italia a partire da giovedì prossimo. L'obiettivo, almeno per il momento, è uno solo: accelerare la trattativa per il trasferimento del proprio assistito al Torino. Ore caldissime per Zapata, che il Napoli sembra aver già scaricato da tempo, mentre sullo sfondo resta sempre la Fiorentina.