ESCLUSIVA TMW - Torino, il Brighton mette gli occhi su Rauti

Il Brighton, e non solo in Premier League, guarda in Serie A per rinforzarsi in vista del futuro. Perché di questa si parla con uno dei migliori 2000 del calcio italiano come Nicola Rauti, Nazionale Under 18 azzurro e 25 reti nelle ultime due stagioni con il Torino. I Seagulls, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, lo hanno visionato anche in occasione della finale di Coppa vinta dai granata con un suo gol contro il Milan. Relazioni positive, la Premier League mette gli occhi su Rauti.