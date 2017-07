ESCLUSIVA TMW - Torino in pole su Cerci, ma la Lazio ci pensa se parte Keita

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Girandola di mercato attorno ad Alessio Cerci. L'esterno offensivo, in uscita dall'Atlético Madrid, è sempre più vicino al ritorno in Italia, ma la destinazione è tutta ancora da scrivere. In pole position, al momento, vi è il Torino, ma attenzione alla Lazio: il club biancoceleste lo ha già seguito in passato, più che un ritorno di fiamma è un interesse mai sopito. Anche perché, alla corte di Inzaghi, Cerci andrebbe a ricomporre la coppia offensiva con Ciro Immobile, quella da 35 gol in due ai tempi del Torino di Ventura. Da capire, però, quale sarà il futuro di Keita Balde Diao: la partenza del senegalese è infatti necessaria perché si possa davvero decidere di stringere su Cerci. Chiusura sul Bologna: era un'ipotesi, ma tramontata con l'acquisto di Cesar Falletti da parte dei felsinei.