ESCLUSIVA TMW - Torino, Mainz ed Espanyol in missione per Obi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spalti folti in occasione dell'amichevole tra Nigeria e Repubblica Ceca. In campo, tra gli altri, anche il centrocampista del Torino, Joel Obi. In scadenza di contratto nell'estate del 2019, sul rinnovo è ancora stallo e per questo l'addio non è da scartare. Tra gli scout intercettati in occasione della partita ci sarebbero anche Mainz ed Espanyol che sul taccuino avrebbero proprio il nigeriano dei granata.