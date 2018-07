ESCLUSIVA TMW - Torino, Niang verso il Nizza: offerti 15 milioni

JUVENTUS, SI CONTINUA A LAVORARE SUL RITORNO DI BONUCCI, MA SU CALDARA OCCHIO AL BORUSSIA, E SULLE USCITE DI HIGUAIN E RUGANI. OFFERTI 6 MILIONI ANNUI A GODIN. E GUARDIOLA SI DICE NON INTERESSATO A PJANIC. ROMA, DELUSIONE MALCOM. MONCHI SBOTTA: "VALUTIAMO AZIONI LEGALI". INTANTO È...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 luglio

Athletic Club, Xabi Etxeita passa in prestito all'Huesca

Real Madrid, adesso sono 4 i portieri in rosa. E c'è attesa per Courtois

Valencia, 80 mln di clausola per Piccini: è il terzino italiano che vale di più

Everton, accordo trovato per Richarlison: manca solo l'annuncio ufficiale

Leicester, Barnes rinnova e si trasferisce in prestito al WBA

Bayern, Hoeness sul ritorno di James al Real: "Bufala. Non c'è niente"

Wolverhampton, colpo in entrata: ecco Joao Moutinho

Everton, dal Watford arriva Richarlison per una cifra record

Liverpool, George rinnova e passa in prestito al Tranmere

Barcellona, Ortolà ceduto in prestito al Deportivo

Nagelsmann e il rifiuto al Real Madrid: "Non volevo andare all'estero"

PSG, trattativa avanzata con il Bayern Monaco per Boateng

Liverpool, Shaqiri si unirà alla squadra direttamente in New Jersey

Everton, l'olandese Klaassen può andare via: c'è il Werder Brema

Il Torino pensa sì agli acquisti, ma è concentrato anche sulle cessioni. Tra tutte quelle di Mbaye Niang (23), che dopo un buon Mondiale con il Senegal ha attirato a sé gli occhi del Nizza. E, adesso, l'ex Milan corre spedito verso il club transalpino, che ha offerto 15 milioni ai granata per portarlo in Francia. Con il futuro di Mario Balotelli ancora incerto, Patrick Vieira si appresta ad accogliere un nuovo attaccante.

