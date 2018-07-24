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Serie A

ESCLUSIVA TMW - Torino, Niang verso il Nizza: offerti 15 milioni

24.07.2018 22:53 di Pierpaolo Matrone   articolo letto 6583 volte
Fonte: Andrea Losapio
© foto di Imago/Image Sport

Il Torino pensa sì agli acquisti, ma è concentrato anche sulle cessioni. Tra tutte quelle di Mbaye Niang (23), che dopo un buon Mondiale con il Senegal ha attirato a sé gli occhi del Nizza. E, adesso, l'ex Milan corre spedito verso il club transalpino, che ha offerto 15 milioni ai granata per portarlo in Francia. Con il futuro di Mario Balotelli ancora incerto, Patrick Vieira si appresta ad accogliere un nuovo attaccante.
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