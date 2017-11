ESCLUSIVA TMW - Torino, occhi su Gavranovic. Ci sono Espanyol e Ludogorets

Il nome di Mario Gavranovic torna di moda, in Italia e non solo. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il Torino starebbe continuando infatti a seguire l'attaccante classe '89 del Rijeka, già cercato la scorsa estate e autore in quest'avvio di stagione di 11 reti in 20 presenze. Lo svizzero, che in questi giorni sta rispondendo alla convocazione di Petkovic per lo spareggio Mondiale con l'Irlanda del Nord, piace però anche a Espanyol e Ludogorets. E proprio il club bulgaro - si sussurra - avrebbe provato a strappargli un pre-contratto, vista la prossima scadenza del suo accordo a giugno 2018. Premiato miglior giocatore dello scorso campionato croato, Gavranovic è reduce dal doblete Coppa e Prva HNL col Rijeka e ha una valutazione di mercato intorno ai tre milioni di euro.