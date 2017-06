ESCLUSIVA TMW - Torino, per l'attacco contatto per Djordjevic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino cerca un nome importante per l'attacco e oggi ci sarebbe stato un contatto con Alessandro Lucci per il ds Gianluca Petrachi. Sul tavolo Filip Djordjevic della Lazio. Sondato da più parti in Europa, il nome piace a Mihajlovic e la trattativa può entrare nel vivo nelle prossime giornate con nuovi appuntamenti con Lucci per i granata.