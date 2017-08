ESCLUSIVA TMW - Torino, Petrachi stringe per Paletta e Niang del Milan

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo l'arrivo in prestito di N'Koulou dal Lione, il Torino stringe per il doppio colpo rossonero. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, i granata vorrebbero infatti completare la propria rosa col difensore Gabriel Paletta e l'attaccante M'Baye Niang, entrambi in forza al Milan e obiettivi anche della Fiorentina.