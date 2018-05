ESCLUSIVA TMW - Torino, piace Depaoli del Chievo. Avviati i primi contatti

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il Torino starebbe guardando in casa ChievoVerona per rinforzare il proprio centrocampista. Nel mirino c'è il centrocampista classe '97 Fabio Depaoli autore di 18 presenze in questa stagione. I granata avrebbero già avviato i primi contatti con il club veneto chiedendo informazioni sul calciatore.