ESCLUSIVA TMW - Torino, piste Mazzarri o Guidolin se salta Mihajlovic

Il Torino non è soddisfatto del rendimento con Sinisa Mihajlovic in panchina, per questo le prossime due gare saranno decisive per il futuro dell'allenatore serbo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, intanto, la società del presidente Urbano Cairo valuta le posizioni di Walter Mazzarri e Francesco Guidolin. L'ex Napoli oppure l'ex Udinese potrebbero accomodarsi sulla panca granata qualora il rapporto con Mihajlovic dovesse esaurirsi nel giro delle prossime settimane.