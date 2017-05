ESCLUSIVA TMW - Torino, prende corpo la pista Sirigu: l'ingaggio è la discriminante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il discorso legato al nuovo portiere del Torino è particolarmente articolato. Le valutazioni del club granata sono aperte e tra i profili di interesse oltre a quello di Skorupski, sta prendendo piede la pista legata a Salvatore Sirigu. L'estremo difensore del Psg ha caratteristiche ideali per chiunque, ed ovviamente il club granata non fa eccezione in questo senso. Lo scoglio principale è legato ad un ingaggio pesante, 3 milioni di euro a stagione, che il club piemontese non avrebbe ovviamente l'intenzione di sostenere nella sua totalità. Si cerca una formula soddisfacente, o si virerà verso altre piste, ma Sirigu ed il Torino hanno un discorso più che aperto.