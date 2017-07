ESCLUSIVA TMW - Torino, preso il 2000 Birzo'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo in entrata per il sempre attivo settore giovanile del Torino. In queste ore Valerio Birzo' (16), fantasista mancino originario di Roma, ha firmato un contratto biennale con la società granata.

Figlio dell'ex calciatore Mirko, Birzo' si è formato nella Nuova Tor Tre Teste ed ha disputato l'ultima stagione negli allievi under 17 della Lazio. Ora una nuova, importante opportunità per crescere.