ESCLUSIVA TMW - Torino, Rossettini dice sì al Genoa

Luca Rossettini sceglie il Genoa. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb il difensore, in procinto di lasciare il Torino, avrebbe scelto la sponda rossoblù del capoluogo ligure. Il difensore si legherà con il Grifone per tre anni, peraltro stessa durata di contratto formulata dalla Sampdoria. Salvo rilanci da parte dei blucerchiati in questo momento il giocatore è sempre più vicino ad approdare alla corte di Ivan Juric.