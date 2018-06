ESCLUSIVA TMW - Torino, sfuma Verissimo. Il brasiliano ad un passo dal Lione

Fumata nera nella trattativa fra Torino e Santos per Lucas Verissimo. Il brasiliano, uno dei primi obiettivi per la difesa granata, secondo le ultime raccolte da TMW è infatti vicinissimo al passaggio all'Olympique Lione. Il club francese infatti ha deciso di mettere sul piatto i...

